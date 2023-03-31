Следком РФ заинтересовался проверкой, начатой после инцидента с двухлетним мальчиком в Уржуме

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком РФ держит на контроле ход проверки после истории с двухлетним мальчиком из Уржума, которого избила и выставила на улицу мать. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы сообщали об этом инциденте, произошедшем 26 марта. Вернувшийся домой отец семейства обнаружил своего двухлетнего сына без одежды на крыльце дома. Мужчина сразу вызвал «скорую», которая доставила его с малышом в ЦРБ. Оттуда же он позвонил в полицию. Правоохранители наведались домой к матери ребенка и выяснили, что именно она избила ребенка и выставила на улицу.

После этого началась проверка по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного Следкома предоставить доклад о ее ходе.

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