В Кирове ищут 12-летнего мальчика, пропавшего трое суток назад

Поиски ведут волонтеры и полиция. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове ищут пропавшего без вести ребенка. Виктор Тарасенко ушел из дома 27 марта и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы ребенка публикует поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Вите 12 лет, рост 145 см, худощавого телосложения, у него короткие светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент ухода из дома мальчик был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темные штаны, черные кроссовки. С собой у него была маленькая черная сумочка через плечо.

Если вам что-либо известно о местонахождении Вити, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Мальчик пропал несколько дней назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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