Единая служба скорой помощи Кировской области получила новые машины

Машины оснащены необходимыми наборами для оказания помощи пациенту. Фото: kirovreg.ru

В Единую службу скорой помощи Кировской области поступили девять новых машин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пополнение предназначено для работы в районах. Автомобили оснащены всем необходимым, в том числе различными видами медицинских укладок - специальных наборов, содержащих весь необходимый перечень инструментов, приборов и расходных материалов для возможности оперативного оказания помощи пациенту. Это кардиологические, акушерские, травматологические реанимационные наборы и другие.

Машины уже распределили между муниципалитетами: одна отправилась в Котельничский район, другая - в Слободской, две передадут в Омутнинский. Спецтранспорт также отправится в Вятскополянский, Нагорский, Кикнурский, Унинский, Советский районы.

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