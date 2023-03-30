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НовостиПроисшествия30 марта 2023 15:03

В Вятских Полянах задержали молодого человека, обвиняемого в убийстве 85-летней женщины

Пенсионерка скончалась от полученных травм на месте
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: kirov.sledcom.ru

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области задержали 28-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве. Как сообщили в региональном Следкоме, житель Вятских Полян нанес 85-летней женщине колото-резаные раны головы и тела.

Трагедия произошла в среду, 29 марта. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Молодого человека допросили. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.