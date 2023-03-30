С 31 марта в Кировской области вводится ограничение для движения большегрузов по гравийным дорогам

Уточняется, что речь идет о транспорте массой от 3,5 тонны Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В Кировской области с 31 марта вводится временное ограничение для движения большегрузов по гравийным дорогам. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Уточняется, что речь идет о транспорте массой от 3,5 тонны. Такие меры будут действовать в регионе по 23 апреля.

Полный список участков дорог:

— Афанасьево – Глазов (км 4+800 – км 51+300)

— Зуевка – Богородское – Кырчаны (км 36+228 – км 90+474; км 106+774 – км 116+428)

— Сосновка – Усть-Люга – Кизнер (км 7+900 – км 16+268)

— Даровской – Опарино (км 53+000 – км 152+990)

— Луза – Лальск – граница Республики Коми (км 13+450 – км 106+780)

— Луза – граница Вологодской области (км 2+340 – км 17+084)

— Подосиновец – Луза (км 45+040 – км 63+400)

— Казань – Пермь (Омутнинск – Песковка – Кирс)

— Омутнинск – Песковка – Кирс (км 0+000 – км 30+000)

— Киров – Котлас – Архангельск с подъездами к пгт Опарино (0,109км), к пос. Альмеж (1,134км), к пос. Скрябино (км 44+385 – км 106+159)

— Подосиновец – граница Вологодской области (км 3+000 – км 43+131)

— Подосиновец – Луза (км 10+500 – км 45+040)

— Подосиновец – Пинюг (км 28+400 – км 45+055)

— Пинюг – Скрябино (км 0+000 – км 16+000)

— Фаленки – Уни (км 18+300 – км 63+823)

— Уржум – Буйское – граница Республики Марий Эл (км 18+000 – км 24+500).