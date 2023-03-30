В Верхнекамском районе в ближайшее время начнется ремонт участка дороги к поселку Лесному

Ремонт начнется при наступлении хорошей погоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнекамском районе в 2023 году начнется ремонт дороги к поселку Лесному. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о дороге Кирс - Рудничный - Лойно - Лесной. Первый этап ее ремонта начнется с наступлением хорошей погоды. Планируется привести в порядок участок протяженностью 7,635 км. Целиком трассу отремонтируют в течение нескольких лет, поскольку она включена в пятилетний план по развитию дорожной отрасли Кировской области.

В правительстве отметили, что в ближайшее время также начнется ремонт еще нескольких участков:

- Афанасьево - граница Верхнекамского района протяженностью 0,85 км;

- улица Молодежная в ЗАТО Первомайский протяженностью 0,145 км;

- Маромица - Заря - Альмеж Опаринского муниципального округа протяженностью 0,702 км;

- Пушкино - Черепаново Яранского района протяженностью 5,938 км

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