31 марта в Кировской области начинается прием заявлений на зачисление в первые классы

В школы в 2023/2024 учебном году планируется принять около 15 тысяч первоклассников. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, с 31 марта по 30 июня заявления будут принимать от детей, имеющих первоочередное и преимущественное право приема, а также живущих на прикрепленных территориях. Прием заявлений в общеобразовательные организации Кирова начнется с 09.00, в учреждения региона - с 11.00. С 6 июля по 5 сентября начнется этап зачисления остальных ребят.

Подать заявление можно следующими способами:

- через портал Госуслуг;

- через Единую региональную информационную систему образования региона;

- личное обращение в образовательную организацию;

- заказное письмо по почте.

Для заявлений, поданных на первом этапе, приказ о приеме издается после 30 июня в течение трех рабочих дней. На втором этапе - в течение пяти рабочих дней для каждого заявления.

Во внеочередном порядке идут дети прокуроров, судей и работников Следкома (в школы, имеющие интернат). Право первоочередного порядка предоставляется детям военнослужащих, сотрудников полиции, пожарных, учреждений УИС, таможенных органов, медицинских и педагогических работников. Преимущество также есть у ребят, чьи родственники учатся в той же школе.

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