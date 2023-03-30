Кировчане смогут помочь ребенку с ДЦП, сдав вторсырье на переработку

Кировчане смогут сдать на переработку различные виды вторсырья. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирове состоится благотворительная акция по сдаче вторсырья. Все вырученные с переработки деньги пойдут на лечение девочки с детским церебральным параличом. Об этом сообщает паблик «Добрый пластик».

Мероприятие состоится 1 апреля с 13.00 до 15.00 на Луганской, 53к1 (строительный гипермаркет, вход слева). Полный перечень принимаемого вторсырья можно узнать в телеграм-боте.

К сдаче не принимаются пластиковые крышки, бутылки (из-под масла, молока, йогуртов, бытовой химии, кислотных цветов), одноразовая посуда, контейнеры и другая ПЭТ тара, пластик с блестками и фольгой, упаковка от яиц, бумага (с ламинацией, покрытая пленкой, с пластиковыми включениями, глянцевая бумага и глянцевые журналы), зеленое стекло.

Организационные вопросы можно уточнить по телефону 8 800 222 24 42.

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