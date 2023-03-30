В Кировской области построят 17 домов для переселенцев из аварийного жилья

Контракты на возведение 14 домов уже заключены. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Кировской области планируется построить 17 многоквартирных домов для расселения из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дома построят в поселках Арбаж, Верхошижемье, Косино Зуевского района, Вахруши, Октябрьский Слободского района, городах Сосновка Вятскополянского района, Зуевке, Кирово-Чепецке, Уржуме. Еще три дома появятся в Омутнинске и пять - в Кирове. Общая площадь нового жилья составит 41,3 тысячи квадратных метров.

Власти уже заключили муниципальные контракты на строительство 13 домов. Оставшиеся четыре подпишут до конца марта.

В правительстве также отметили, что в 2022 году власти Кирова заключили контракты на покупку квартир путем участия в долевом строительстве. Возведение четырех домов должно завершиться в ноябре 2023 года.

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