В Кирове на директора УК, задолжавшего «Т Плюс» шесть миллионов рублей, завели уголовное дело

На руководителя УК завели уголовное дело по статье «Злостное уклонение руководителя от погашения крупных долгов». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове на директора УК завели уголовное дело по инициативе «Т Плюс». Как рассказали в пресс-службе компании, он обвиняется в злостном уклонении от погашения долгов - более шести миллионов рублей.

По версии следствия, директор переводил деньги, полученные от жильцов за отопления, на расчетный счет аффилированной компании, создавая видимость отсутствия средств. Руководителя неоднократно предупреждали об ответственности за неоплату долгов, но тот игнорировал все судебные акты. Теперь он может сесть на два года.

Как отметили в «Т Плюс», это не первое уголовное дело, возбужденное из-за недобросовестности директоров УК.

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