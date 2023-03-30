В Кировской области на нескольких реках начался ледоход

На реках области наблюдают ледостав с полыньями и закраинами. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области на части рек начался ледоход. Об этом сообщили в правительстве региона.

По состоянию на 29 марта на реках северной части области сохраняется зимний режим. На большинстве из них отмечается подъем воды от 2 до 282 сантиметров. Наблюдается ледостав с полыньями и закраинами.

Редкий ледоход идет на реках Немда и Воя. Подвижки льда отметили на Быстрице, разводья на реках Ярань и Вятка, у гидропоста Вятские Поляны, на реках Лобань, Кильмезь, Пижма и Вятка, у гидропоста Киров подвижка и разводья.

- При дальнейшем повышении уровней воды возможны подтопления придомовых территорий в городе Яранске и Санчурске, - предупредили в пресс-службе правительства.

Ранее мы сообщали о подготовке к половодью и о том, какие территории Кировской области может подтопить. Подробнее можно прочитать здесь.

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