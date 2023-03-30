30 марта кировчане увидят соединение Венеры и Урана

Кировчане смогут понаблюдать за сближением небесных светил. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчане смогут увидеть соединение Венеры и Урана вечером 30 марта. Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Расстояние между планетами составит чуть более градуса, или два диска полной Луны. Понаблюдать за небесными светилами можно будет с 19.30 до 21.45. Как сообщают астрономы-любители, это станет прекрасной возможностью одновременно увидеть Венеру и Уран в поле зрения небольшого телескопа.

В паблике также отметили, что это последнее соединение планет в 2023 году. Еще 10 подобных явлений, видимых в Кировской области, произойдет в период с 2024 по 2026 год. При этом последний обещает стать наиболее богатым на такие события.

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