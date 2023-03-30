В Белохолуницком районе опрокинулась фура: пострадал один человек

В аварии пострадал водитель фуры. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области опрокинулся грузовик. Информацию передает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 29 марта в 23 часа в Белохолуницком районе. На 679 км федеральной трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» опрокинулся грузовик «Вольво». В аварии пострадал только один человек - 43-летний водитель фуры. Насколько серьезные травмы он получил, не уточняется. Возможная причина также неизвестна.

В Госавтоинспекции Кировской области уточнили, что это единственная авария, произошедшая за минувшие сутки на дорогах региона.

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