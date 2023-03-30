В Кирове в пожаре пострадали деревянное здание и ретро-автомобили

Пожар вспыхнул на улице Комсомольской. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове сгорело деревянное здание на Комсомольской. О происшествии сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на место прибыли шесть пожарных расчетов. Огонь не перекинулся на соседние здания. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

В результате пожара обрешетка крыши, стены изнутри и снаружи обгорели. От огня пострадали припаркованные снаружи автомобили: ГАЗ-12, 1954 года выпуска, Mercedes-Benz-170, 1937 года выпуска и ГАЗ-1173, 1942 года выпуска. На них обгорело лакокрасочное покрытие.

Ведомство предполагает, что огонь мог вспыхнуть из-за нарушения правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.