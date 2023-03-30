В Куменском районе отремонтируют мост через Быстрицу

Мост не ремонтировался в течение более чем 30 лет. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области отремонтируют мост через Быстрицу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти подписали контракт с ООО «Строительное объединение «МОСТЫ» на ремонт переправы через Быстрицу на дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Куменском районе. Работы начнутся при наступлении хорошей погоды и завершатся к концу октября. На время восстановления на участке организуют реверсивное движение.

В правительстве отметили, что объект имеет большое значение, поскольку соединяет поселок Богородское и село Вожгалы. В обоих населенных пунктах расположены молокоперерабатывающие предприятия. При этом мост через Быстрицу построили в 1989 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Всего в 2023 году запланирован ремонт 14 переправ, которые находятся в предаварийном и неудовлетворительном состоянии.

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