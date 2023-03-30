В Кирове ищут пропавшего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Мужчина ушел из дома вечером 29 марта и не вернулся. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают без вести пропавшего мужчину. Сергей Гагаринов ушел из дома 29 марта и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Сергею 32 года, рост 180 см, худощавого телосложения, у него короткие темно-русые волосы и серые глаза. Из особых примет - родимое пятно на правой щеке. На момент ухода из дома мужчина был одет в темно-синюю болоньевую куртку и штаны такого же цвета, черные ботинки, черные перчатки, черную шапку с серой полосой.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.