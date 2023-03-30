В октябре 2023 года в Кировской области откроют еще один офис «Мои документы»

Сейчас идет работа по выделению и оформлению земельного участка. ФОТО: Правительство Кировской области

В правительстве Кировской области рассказали, что в 2023 году в микрорайоне Озерки откроется новый офис «Мои документы». Он будет функционировать как многопрофильный центр, отдел социальный защиты и центр занятости населения.

- Мы планируем открыть МФЦ в октябре 2023 года. Сейчас идет работа по выделению и оформлению земельного участка, - рассказал директор кировского многофункционального центра Николай Нагаев. - При строительстве предусмотрены инфраструктура для инвалидов, парковка и спортплощадка.

Также власти хотят расширить площать уже функционирующих МФЦ в Слободском и Опарино.

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