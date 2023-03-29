Главу избиркома Кировской области Максима Финченко освободили от должности из-за отдыха в Турции

10 человек проголосовали «За» освобождение чиновника от полномочий. ФОТО: Избирательная комиссия Кировской области

Председатель избиркома Кировской области Максим Финченко лишился должности из-за отдыха в Турции. Об этом сообщает новостной портал «Коммерсантъ».

В среду, 29 марта, в Центральном избирательном комитете РФ прошло собрание. Одним из обсуждаемых вопросов стала досрочная отставка Максима Финченко из-за посещения им страны - члена НАТО. По словам самого чиновника, летом он отдыхал в Турции и при этом предупреждал местные власти. Однако бумага об этом была утеряна. 10 человек проголосовали «За» освобождение от полномочий.

Решение ЦИК Максим Финченко планирует оспорить в суде.

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