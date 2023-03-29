В Кировской области пройдут фестивали ГТО

Участникам придется сдать нормативы ГТО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кировской области смогут принять участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Этой новостью поделились в региональном министерстве спорта и туризма.

К участию допускаются все желающие в возрасте от 8 до 70 лет. Один муниципалитет могут представлять не более 20 человек, по одному из каждой возрастной группы.

Спортсменам предстоит сдать такие нормативы:

- Прыжок в длину с места;

- Наклон вперед из положения стоя;

- Отжимания;

- Стрельба из электронного оружия.

Также к участию допускаются семейные команды из четырех человек. Возраст спортсменов должен быть такой: ребенок от 8 до 11 лет, взрослые от 25 до 49 лет и пенсионеры от 50 до 69 лет. Для данной категории участников приготовленные следующие нормативы:

- Подтягивание на перекладине;

- Поднимание туловища из положения лежа на спине;

- Прыжок в длину с места.

Лучших спортсменов отправят на всероссийский этап фестиваля ГТО среди семейных команд, который пройдет в августе в Санкт-Петербурге.

Заявки на участи можно подать до 4 апреля в официальной группе министерства спорта и туризма Кировской области.

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