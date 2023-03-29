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НовостиОбщество29 марта 2023 9:52

В одном из ночных заведений Кирова подрались посетительницы

Обеих участниц инцидента доставили в отделение полиции
Артем ЗАМЯТИН
Сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировские росгвардейцы остановили драку в одном из ночных заведений Кирова. Подробностями поделились в пресс-службе ведомства.

Около двух часов ночи дежурный сообщил всем патрулям, что из кафе на улице Свердлова поступил сигнал тревоги. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что между двумя женщинами произошел конфликт, а позже они начали драться. С обеих участниц приняли заявления.

Посетительниц доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее мы рассказывали, как корреспондент «Комсомолки» отправился в ночной патруль с вневедомственной охраной.

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