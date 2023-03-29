В одном из ночных заведений Кирова подрались посетительницы

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировские росгвардейцы остановили драку в одном из ночных заведений Кирова. Подробностями поделились в пресс-службе ведомства.

Около двух часов ночи дежурный сообщил всем патрулям, что из кафе на улице Свердлова поступил сигнал тревоги. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что между двумя женщинами произошел конфликт, а позже они начали драться. С обеих участниц приняли заявления.

Посетительниц доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее мы рассказывали, как корреспондент «Комсомолки» отправился в ночной патруль с вневедомственной охраной.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.