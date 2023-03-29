Кировчане смогут бесплатно получить консультации по правовым вопросам в МФЦ

Жители региона смогут получить консультацию в 29 центрах «Мои документы». Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службы правительства региона, мероприятие состоится 31 марта. В его рамках желающие смогут получить консультации по правовым вопросам у сотрудников прокуратуры. Кировчан ждут в 29 центрах «Мои документы»:

- Киров: Калинина, 2; Захватаева, 21а; Карла Маркса, 54; Советская, 12;

- Кирово-Чепецк;

- Слободской;

- Вятские Поляны;

- Котельнич;

- Арбажский район;

- Белохолуницкий район;

- Богородский район;

- Верхнекамский район;

- Верхошижемский район;

- Куменский район;

- Лебяжский район;

- Малмыжский район;

- Нагорский район;

- Нолинский район;

- Омутнинский район;

- Оричевский район;

- Пижанский район;

- Подосиновский район;

- Санчурский район;

- Свечинский район;

- Советский район;

- Сунской район;

- Уржумский район;

- Шабалинский район;

- Юрьянский район.

В остальных муниципальных образованиях прием пройдет в районных прокуратурах.

Режим работы МФЦ можно уточнить по телефонам 8 800 707 43 43 и 27-27-50.

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