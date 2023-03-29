Кировчане смогут бесплатно получить консультации по правовым вопросам в МФЦ

Жители региона смогут получить консультацию в 29 центрах «Мои документы». Фото: kirovreg.ru
Как сообщили в пресс-службы правительства региона, мероприятие состоится 31 марта. В его рамках желающие смогут получить консультации по правовым вопросам у сотрудников прокуратуры. Кировчан ждут в 29 центрах «Мои документы»:
- Киров: Калинина, 2; Захватаева, 21а; Карла Маркса, 54; Советская, 12;
- Кирово-Чепецк;
- Слободской;
- Вятские Поляны;
- Котельнич;
- Арбажский район;
- Белохолуницкий район;
- Богородский район;
- Верхнекамский район;
- Верхошижемский район;
- Куменский район;
- Лебяжский район;
- Малмыжский район;
- Нагорский район;
- Нолинский район;
- Омутнинский район;
- Оричевский район;
- Пижанский район;
- Подосиновский район;
- Санчурский район;
- Свечинский район;
- Советский район;
- Сунской район;
- Уржумский район;
- Шабалинский район;
- Юрьянский район.
В остальных муниципальных образованиях прием пройдет в районных прокуратурах.
Режим работы МФЦ можно уточнить по телефонам 8 800 707 43 43 и 27-27-50.
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