Работник кировского банка предотвратил хищение 300 тысяч рублей у пенсионерки

Когда кировчанка поняла что ее обманывают она обратилась полицию. Фото: Даниил ОПАРИН

Работник банка отговорил пенсионерку от перевода денег мошенникам. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Кировской области.

Полицейские выяснили, что 67-летней женщине позвонил мужчина и представился «сотрудником правоохранительных органов». Он убедил кировчанку в том, что на ее имя по доверенности пытаются взять кредит. По словам мошенника, чтобы не дать этому случиться, женщине необходимо исчерпать свой кредитный лимит и взять на себя займ в другом банке. По указаниям позже связавшегося с ней «сотрудника Центрального банка», она пыталась оформить кредит на 500 тысяч рублей, но ей отказали. Тогда злоумышленник сказал ей отправляться в другую организацию. В соседнем отделении кировчанке одобрили кредит на 300 тысяч рублей. Когда женщина получила деньги, мужчина велел через банкомат перевести их на «безопасный счет». Возле аппарата на пенсионерку обратил внимание работник офиса. Узнав у женщины, что случилось, он убедил кировчанку в том, что ее обманули.

Полиция устанавливает личности мошенников. По факту произошедшего завели уголовное дело.

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