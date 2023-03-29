В Кирове на одной из улиц ограничат движение транспорта

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на две недели ограничат движение транспорта по участку улицы Добролюбова. Об этом информирует «Т Плюс».

В районе дома №21 пройдут ремонтные работы на тепловых сетях. В связи с этим движение транспорта по одной полосе ограничат с 30 марта по 12 апреля. Автомобилистов просят учитывать сужение дороги, заранее планировать свой маршрут и при необходимости продумывать объездные пути.

Ранее мы сообщали, что в Кирове возобновили движение транспорта по улице Луганской, где размыло дорогу. Подробности можно прочитать здесь.

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