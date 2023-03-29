В Каринторфе с 30 марта закрывается наплавной мост

Мост через Чепцу закрывается каждую весну. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Каринторфе с 30 марта закроют наплавной мост. Об этом сообщает администрация Кирово-Чепецкого района.

Мэрия уже выпустила соответствующее постановление о закрытии моста. Подрядчику, обслуживающему переправу, предстоит установить знаки, запрещающие движение, и начать подготовку к паводку. Крепление моста к берегу ослабят, а с наступлением половодья его отсоединят от берега.

Как отметили в администрации района, переправа через Чепцу закрывается каждую весну. В минувшем году это произошло 8 апреля.

Ранее мы также писали о подготовке к половодью в Кировской области в 2023 году. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.