В Кирове восстановили движение по Луганской, где размыло дорогу

Подрядчик заменил плиты и выровнял проезжую часть на размытой дороге. Фото: киров.рф

В Кирове восстановили движение по улице Луганской. Об этом информирует горадминистрация.

Проезд по Луганской у Биохимзавода закрыли вечером 28 марта: на участке потоки талых вод размыли основание дороги. Ремонтом занимался ГДМС. Рабочие оперативно уложили большую водопропускную трубу, укрепили основание дороги, заменили плиты и выровняли проезжую часть. Уже ночью движение по улице открыли вновь - но пока что только по одной полосе.

- После снижения уровня паводковых вод будет рассмотрена возможность проведения капитальных работ, чтобы организовать движение по двум полосам. Также необходимо исключить вероятность размыва дороги в следующий паводок, - пояснили в мэрии.

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