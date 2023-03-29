29 марта в Кирове пройдут плановые отключения воды

Местами отключения займут весь рабочий день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

29 марта десятки кировчан останутся без холодной воды. Об отключениях сообщает МУП «Водоканал». По данным компании, ограничение параметров подачи ресурса произведут из-за ремонтных работ на сетях.

Ленинский район с 09.00 до 18.00

- Калинина, 57, 57/Б, 59/А;

- Попова, 13/А.

Первомайский район, слобода Талица с 10.00 до 14.00

- Лесной Кордон;

- Янтарная Слобода, 1, 1/А, 14/В;

- Талица, 30, 32, 32/2, 32/3, 32/5, 32/К, 34, 35, 36, 37, 38, 38/А, 38/Б, 39, 39/А, 39/Б, 39/В, 39/Г, 39/Д, 39/Е, 39/Ж, 39/З, 39/И, 39/К, 39/М, 40, 41, 41/А, 41/Б, 42, 42/А, 42/Б, 42/В, 42/Г, 43, 44, 45.

Первомайский район с 10.00 до 12.00

- весь поселок Сидоровка (кроме ул. Кооперативной).

Октябрьский район с 09.00 до 18.00

- Романа Ердякова, 24.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.

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