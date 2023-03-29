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НовостиПроисшествия29 марта 2023 7:01

В Кирове задержали рецидивиста за хранение наркотиков

Полицейские выясняют, кто распространяет запрещенные вещества
Артем ЗАМЯТИН
На мужчину завели уголовное дело по 228 статье УК РФ.

На мужчину завели уголовное дело по 228 статье УК РФ.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове задержали мужчину за хранение наркотиков. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

Как рассказали в ведомстве, на одной из улиц города патруль задержал ранее судимого 30-летнего мужчину. При досмотре у него в карманах обнаружили порошкообразное вещество. Как рассказывает сам подозреваемый, он приобрел его и забрал из «тайника закладки» для собственного употребления.

На рецидивиста завели уголовное дело по 228 статье УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Полицейские выясняют кто причастен к распространению запрещенных веществ.

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