В Кирове задержали рецидивиста за хранение наркотиков

На мужчину завели уголовное дело по 228 статье УК РФ. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове задержали мужчину за хранение наркотиков. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

Как рассказали в ведомстве, на одной из улиц города патруль задержал ранее судимого 30-летнего мужчину. При досмотре у него в карманах обнаружили порошкообразное вещество. Как рассказывает сам подозреваемый, он приобрел его и забрал из «тайника закладки» для собственного употребления.

На рецидивиста завели уголовное дело по 228 статье УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Полицейские выясняют кто причастен к распространению запрещенных веществ.

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