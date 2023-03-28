Шойгу показали работу кировских заводов

Министр проверил, как выполняется гособоронзаказ Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу побывал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Генерал посетил заводы в Кировской и Челябинской областях, - сообщают в ведомстве.

Шойгу проверил, как предприятия выполняют государственный оборонный заказ: проинспектировал цеха, задействованные в выпуске продукции военного назначения, увидел работу автоматизированных линий и участки контроля качества.

- Руководители предприятий доложили Сергею Шойгу о текущих результатах, о проектах по модернизации и расширению мощностей, - пишут в министерстве. - Реализация проектов уже позволила увеличить выпуск боеприпасов, а до конца текущего года производство отдельных видов образцов продукции вырастет в 7-8 раз.

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