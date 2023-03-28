Кировские сельхозпредприятия получили 745 миллионов рублей на поддержку производства

Это только первое вложение средств от государства в этом году. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В правительстве Кировской области рассказали о дополнительных мерах поддержки сельскохозяйственных предприятий. Производители получат 745 миллионов рублей на поддержку производства.

Как сообщили власти, эта выплата на 40% выше, в сравнении с прошлым годом. Кроме того, на содержание племенного скота потратят 74,5 миллиона рублей. Это только первое вложение средств от государства в этом году, вторая часть будет направлена в мае и июне.

Производители могут потратить деньги не только на содержание, но и на приобретение молодняка.

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