Кировские сельхозпредприятия получили 745 миллионов рублей на поддержку производства

Это только первое вложение средств от государства в этом году.
Фото: Елена КРИВЯКИНА
В правительстве Кировской области рассказали о дополнительных мерах поддержки сельскохозяйственных предприятий. Производители получат 745 миллионов рублей на поддержку производства.
Как сообщили власти, эта выплата на 40% выше, в сравнении с прошлым годом. Кроме того, на содержание племенного скота потратят 74,5 миллиона рублей. Это только первое вложение средств от государства в этом году, вторая часть будет направлена в мае и июне.
Производители могут потратить деньги не только на содержание, но и на приобретение молодняка.
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