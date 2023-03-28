Десятки кировчан останутся без воды 28 и 29 марта

Отключения воды связанны с ремонтом на сетях. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В некоторых районах Кирова отключат воду. Такие меры связаны с ремонтом на сетях. Подача холодного водоснабжения прекратится по этим адресам:

28 марта

Первомайский район поселок Сидоровка, с 09.00 до 16.00:

- улица Портовая в домах 31, 33.

Октябрьский район, с 09.00 до 18.00:

- улица Монтажников в доме 34;

- улица Лепсе в домах 48, 50, 51а, 51б, 52, 54, 55, 57, 61, 63, 67, 69, 73, 75, 77, 77/1;

- улица Физкультурников в домах 6, 12, 13, 14, 15, 18, 18ц, 20, 22;

- Студенческий проезд в доме 2.

Ленинский район, с 10.00 до 19.00:

- улица Сурикова в доме 21.

29 марта

Ленинский район с 09:00 до 18:00:

- улица Калинина в домах 57, 57б, 59а;

- улица Попова в доме 13а.

Места подвоза воды можно узнать на официальном портале МУП «Водоканала»: https://www.vdkanal.ru/punkt-podvoza-vody.

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