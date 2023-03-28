Теплоходы на Вятку должны вернуть к сентябрю 2025 года

По плану, менее чем через 5 лет по Вятке пойдут круизные суда Фото: Андрей АБРАМОВ

Правительство Кировской области утвердило распоряжение с планом мероприятий («дорожной картой») восстановления судоходства в регионе. План рассчитан на 2023-2027 годы, ответственный за его исполнение - зампред кировского правительства Алексей Жердев.

Работы запланированы в разных районах Кировской области, включая Аркульскую судоремонтную базу, однако больше всего внимания уделят реке Вятке. В частности, власти готовы исследовать русловые месторождения Вятки близ Чепецка и Мурыгина, чтобы выяснить, какие материалы и ископаемые здесь можно добывать.

Ключевой пункт - туризм. Чиновники должны определить места стоянок (причалов) водного транспорта, к 1 сентября 2025 года - найти инвестора, готового возобновить прогулочные рейсы теплоходов в Кирове, а к 1 сентября 2027 года - открыть целые круизные маршруты, в том числе с заходом судов из Волги и Камы.

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