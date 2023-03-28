В воздухе вокруг кировского БХЗ опять не нашли серьезных загрязнений

Лаборатория пока не аккредитована. Фото: telegram-канал Аллы Албеговой

24 марта мобильная лаборатория работала в «зоне влияния» биохимзавода (БХЗ) в Кирове. Жители в очередной раз жаловались на запахи.

- Проводились замеры воздуха на улице Весенней, 133, - написала в своем telegram-канале и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова. - Место выбрано с учетом направления ветра и интенсивности запаха. В период замеров шел дождь, ощущался «дрожжевой» запах. Общепромышленные показатели в 25 раз ниже предельно допустимой концентрации (ПДК).

По сообщению Аллы Викторовны, в пробах выявили такие вещества как фурфурол (на уровне ПДК) и метантиол (ниже 0,5 ПДК). Выходит, как и множество раз до того, наказывать некого и не за что: да, людям некомфортно дышать этим, но закон не нарушен.

- Данные не являются юридически законными, - подчеркнула и.о. министра. - Их результаты не могут быть использованы в качестве доказательной базы, поскольку мобильная лаборатория пока не аккредитована. Она работает в тестовом режиме. Мы планируем, что к июлю 2023 года лаборатория получит аккредитацию и заработает в полную силу.

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