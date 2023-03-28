Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 марта 2023 9:30

Кировчанин убил прохожего за высказывания в его адрес

Несмотря на усилия медиков потерпевшего спасти не удалось
Артем ЗАМЯТИН
Сотрудники СУ СКР по Кировской области завели уголовное дело на жителя регионального центра.

Сотрудники СУ СКР по Кировской области завели уголовное дело на жителя регионального центра.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанин убил прохожего на улице. Подробностями дела поделились в региональном Следкоме.

Сотрудники ведомства выяснили, что 6 августа 2022 года двое мужчин находились на улице Ивана Попова. В ходе беседы между ними возник конфликт. 27-летнего жителя города задело высказывание в его адрес, и он избил жителя города. Потерпевшего доставили в больницу, но несмотря на оказанную помощь он скончался.

На кировчанина завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Сейчас оно находится на рассмотрении в суде.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.