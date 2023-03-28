Кировчанин убил прохожего за высказывания в его адрес

Сотрудники СУ СКР по Кировской области завели уголовное дело на жителя регионального центра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанин убил прохожего на улице. Подробностями дела поделились в региональном Следкоме.

Сотрудники ведомства выяснили, что 6 августа 2022 года двое мужчин находились на улице Ивана Попова. В ходе беседы между ними возник конфликт. 27-летнего жителя города задело высказывание в его адрес, и он избил жителя города. Потерпевшего доставили в больницу, но несмотря на оказанную помощь он скончался.

На кировчанина завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Сейчас оно находится на рассмотрении в суде.

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