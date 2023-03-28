Санатории Кировской области загрязняют близлежащие водоемы

Здравницы выбрасывают в близлежащие водоемы железо, алюминий и даже нефтепродукты. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Сегодня, 27 марта, в Законодательном собрании Кировской области прошло заседание комитета по экологии и природопользованию. В рамках встречи и.о. министра охраны окружающей среды Алла Албегова озвучила данные о состоянии водоемов на территории нашего региона.

Для начала, немного статистики:

- в Кировской области насчитывается около 20 тысяч рек общей протяженностью более 66 тысяч км;

- большая часть объектов входит в бассейн главной водной артерии региона - реки Вятки;

- общее количество озер на территории нашего региона - чуть более четырех тысяч. С учетом искусственно созданных водоемов - свыше пяти тысяч объектов.

По данным государственного мониторинга качества поверхностных водных объектов Кировская область в течение нескольких лет варьируется от 2 класса (слабо загрязненные) до 4 класса (грязные). Всего в рейтинге пять классов.

И.о. министра представила перечень предприятий и организаций, которые в 2022 году оказывали негативное влияние на водные объекты региона:

Уровень загрязнения варьируется от среднего до высокого. ФОТО: Законодательное собрание Кировской области

Интересно, что в список этих учреждений попали сразу три местных санатория: «Нижне-Ивкино», «Вятские Увалы» и «Лесная Новь».