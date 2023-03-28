На трассе в Юрьянском районе перевернулась фура с красителем

Причины аварии пока не известны. ФОТО: t.me/ecominister43

Сегодня, 27 марта, в Юрьянском районе, на трассе «Вятка», перевернулась фура с красителем. О ДТП в своих соцсетях сообщила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

Причины аварии пока не известны. Ясен итог: грузовик перевернулся, а жидкое вещество вытек на дорогу.

На месте аварии побывали специалисты управления Росприроднадзора и профильного министерства. Оказалось, что фура перевозила вещество «Pergasol™ BLUE 31 L NA» (жидкий краситель, используемый в целлюлозно-бумажной промышленности - Ред.).

По параметрам токсичности, как отметила Алла Албегова, продукция относится к малоопасным веществам (4 класс опасности).

- Угроза загрязнения водных объектов в результате розлива не установлена, - добавила министр.