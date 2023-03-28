Ущерб от «разрушительницы стен» в доме на Щорса хотят покрыть за счет жильцов

Женщина снесла кирпичные перегородки, поставив вместо них горбыль. Фото: Кировское отделение Народного фронта

Кировские активисты продолжают помогать жильцам дома на улице Щорса, 41.

Напомним, минувшей осенью некая женщина выкупила часть подвальных помещений. Через какое-то время она самовольно разрушила перегородки между лестницами и подвалом в двух подъездах. Двери с петель сняла она же.

В итоге в квартирах стало холоднее, а в подвалах стали «гостить» бомжи и наркоманы. Переговоры с женщиной ничего не дали. Тогда жильцы обратились в Народный фронт, УК и правоохранительные органы.

Но полиция отказала в возбуждении дела «за отсутствием достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения». Хотя жильцы снимали на видео момент крушения стенок. Из всех органов отозвалась только Госжилинспекция, и та лишь обязала УК восстановить стены. Смета вышла на 85 тысяч рублей. А «разрушительница стен» тем временем сама сделала новые, правда, из горбыля.

- Это не соответствует нормативам, - говорит эксперт Народного фронта, экс-депутат Заксобрания региона Дмитрий Сергеев, глядя на стенки из досок. - Это горючие материалы, во время пожара они не смогут сдержать дым. А кирпичная отштукатуренная перегородка, которая здесь была ранее, эту функцию выполняла. На мой взгляд, нормы, соблюдавшиеся ранее, сейчас не соблюдаются.

Если ремонт проведут за счет жильцов, Народный фронт будет добиваться от «управляйки» взыскания расходов с виновницы через суд. Но есть ли у нее официальный доход и сможет ли она вообще возместить ущерб - загадка. Кроме того, было бы лучше как можно быстрее убрать небезопасные деревянные перегородки.

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