Шесть кировских фермерских хозяйств поделили 22 миллиона рублей из бюджета

Каждое из шести предприятий получит минимум 3 миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Шесть крестьянско-фермерских хозяйств получат деньги из казны Кировской области. 22 миллиона рублей в сумме уйдет на покупку техники и животных, - сообщают в министерстве финансов региона.

- Гранты «Агростартап» выделены в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - отмечают в ведомстве. Использовать гранты (каждый по 3 - 5 миллионов рублей) необходимо в течение 18 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет.

Ранее мы рассказывали, какие суммы компенсируют за коммуналку в Кирове и районах Кировской области.

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