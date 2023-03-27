Кировский минздрав проведет прямую линию о записи ко врачам

На вопросы ответят министр и замминистра Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 29 марта, минздрав Кировской области проведет прямую телефонную линию о доступности медицинской помощи и записи на прием ко врачам.

С 13 до 14 часов на вопросы кировчан ответят министр Екатерина Видякина и замминистра Павел Казаков. Звонки принимают по телефону 8 (8332) 38-13-23.

Спросить можно будет о записи к специалистам, обследованиях, порядке получения медпомощи, амбулаторном и стационарном лечении. Обращения также принимают на официальной странице минздрава ВКонтакте и на электронной почте pressa@medkirov.ru (с пометкой «Прямая линия»). В таком случае нужно указать вопрос, свои ФИО, дату рождения, номер телефона и медицинскую организацию. Чиновники обещают рассмотреть все обращения.

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