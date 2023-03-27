Легендарный вратарь, начинавший в кирово-чепецкой «Олимпии», завершил карьеру

Лучший вратарь КХЛ 2014 и 2017 годов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Легендарный хоккейный вратарь Василий Кошечкин - чемпион мира и Олимпийских игр - завершил спортивную карьеру. А начиналась она в кирово-чепецкой «Олимпии».

Воспитанник тальятинской «Лады» провел первые официальные матчи 21 год назад, когда его отдали в аренду «Олимпии». В клубе он провел всего 10 матчей и проявил себя блестяще, пропуская чуть больше одной шайбы за игру. Молодого вратаря, выделявшегося габаритами и отличной игрой, просто не могли не заметить. В дальнейшем от играл за альметьевский «Нефтехимик», казанский «Ак барс», «Ладу», череповецкую «Северсталь» и магнитогорский «Металлург». Был основным вратарем сборной России на победной Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м. Принимал участие в шести чемпионатах мира и завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали.

Серебряный и бронзовый призер чемпионатов России, двукратный обладатель и двукратный финалист Кубка Гагарина. Самый ценный игрок финала Кубка Гагарина-2017.

Лучший вратарь КХЛ 2014 и 2017 годов.