Чепчанина судят за выращивание 300 кустов конопли

Запрещенные растения росли в садовом доме. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирово-Чепецке будут судить 37-летнего мужчину. Его обвиняют в изготовлении наркотиков.

По версии следствия, в октябре 2020 - мае 2022 года мужчина выращивал коноплю в садовом доме. Всего у обвиняемого было 300 кустов конопли, содержащей наркотическое вещество. При обыске у него также нашли 40 граммов наркотика, полученного из этого растения.

По данным прокуратуры Кировской области, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд.

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