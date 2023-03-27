Кировская область - 69-я в рейтинге регионов по зарплатам в селах и деревнях

За год зарплаты в малых поселениях Кировской области выросли на 13,5% Фото: Михаил ФРОЛОВ

На среднюю зарплату в малых и средних поселениях Кировской области можно купить всего 1,85 фиксированного набора товаров и услуг. Подсчеты опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

Наш регион - 69-й в общем рейтинге субъектов РФ по данному показателю. Среднюю зарплату в поселениях у нас оценили в 33,5 тысячи рублей, а ее годовой прирост - в 13,5%. Тем не менее кировчане из малых поселений зарабатывают на треть меньше городских жителей.

Лидер рейтинга - ЯНАО: средняя зарплата на селе там оценена в 115,7 тысячи рублей. За «сотку» перевалили также сельские зарплаты в Ненецком АО и Магаданской области. Жители малых поселений в указанных регионах могут позволить себе 4 и более фиксированных набора товаров и услуг.

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