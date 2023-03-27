Шесть человек пострадали в аварии в Кировской области

Пострадали два водителя и четыре пассажира. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В пятницу, 24 марта, в Вятскополянском районе случилась массовая автоавария. Предварительными данными делится УГИБДД УМВД России по Кировской области.

ДТП произошло в 18.35 на 7-м километре дороги «Вятские Поляны - Сосновка». Столкнулись четыре авто: «Нива», ВАЗ-21144, «Тойота Королла» и «Калина». О причинах аварии пока ничего не сообщается.

Травмы получили шесть человек: 67-летний водитель ВАЗа, 45-летний водитель «Тойоты» и два его пассажира, а также два пассажира «Нивы».

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