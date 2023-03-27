Соколов указал поддержать кировские семьи с приемными детьми

Глава региона уверен, что для сирот нужно подбирать любящие семьи Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В 2023 году на поддержку кировских детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, выделили 250 миллионов рублей. Для сравнения, предыдущие 8 лет регион тратил на это примерно по 120 миллионов рублей.

Об этом губернатор Александр Соколов говорил на встрече с защитником прав ребенка в Кировской области Владимиром Шабардиным. Владимир Валерьевич отчитался о своей работе за предыдущий год: получил более тысячи обращений, немалую часть вопросов удалось решить на личных приемах и при выездах в районы. А вопрос материальной поддержки детских домов остается одним из ключевых.

- Сиротам нам нужно искать любящие семьи, - заявил глава региона. - Дал поручение правительству проработать меры поддержки приемных семей. Нужна комплексная программа: не только дать денег, но и научить родителей воспитывать приемного ребенка. Объединим усилия государства, меценатов и общественных организаций.

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