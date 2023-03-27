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НовостиОбщество27 марта 2023 8:22

Соколов указал поддержать кировские семьи с приемными детьми

По мнению главы региона, нужна комплексная программа для данного направления
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Глава региона уверен, что для сирот нужно подбирать любящие семьи

Глава региона уверен, что для сирот нужно подбирать любящие семьи

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В 2023 году на поддержку кировских детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, выделили 250 миллионов рублей. Для сравнения, предыдущие 8 лет регион тратил на это примерно по 120 миллионов рублей.

Об этом губернатор Александр Соколов говорил на встрече с защитником прав ребенка в Кировской области Владимиром Шабардиным. Владимир Валерьевич отчитался о своей работе за предыдущий год: получил более тысячи обращений, немалую часть вопросов удалось решить на личных приемах и при выездах в районы. А вопрос материальной поддержки детских домов остается одним из ключевых.

- Сиротам нам нужно искать любящие семьи, - заявил глава региона. - Дал поручение правительству проработать меры поддержки приемных семей. Нужна комплексная программа: не только дать денег, но и научить родителей воспитывать приемного ребенка. Объединим усилия государства, меценатов и общественных организаций.

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