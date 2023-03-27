Кировчанка заработала на дольщиках 38 миллионов рублей и не заплатила налоги

Женщина 10 лет занималась куплей и продажей жилья в обход закона Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Кирове возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, 10 лет занимавшейся незаконным бизнесом. Подробности публикует прокуратура Кировской области.

В 2012-2022 годах женщина, не создавая юрлицо и не имея статус ИП, оказывала риелторские услуги: многократно совершала сделки купли-продажи недвижимости, в том числе через переуступка прав требования. Незаконная предпринимательская деятельность принесла ей 38 миллионов рублей. Это доход особо крупного размера, причем налогов с него женщина не платила.

Уголовное дело заведено по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

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