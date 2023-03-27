В Кирове отключат светофор на улице Дзержинского

Работы на сетях продлятся до 14.00. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Кировским автомобилистам сообщили об отключении светофора на улице Дзержинского. Как пояснили в пресс-службе города, речь идет об объекте возле дома № 91, в районе деревни Малые Ряби.

Меры, разумеется, будут временными - светофор лишь планово отремонтируют, а затем вернут к работе.

Объект будет отключен сегодня, 27 марта, с 09.00 до 14.00. На эти часы автомобилистам предстоит учитывать особенности движения по участку или выбирать другие пути проезда.