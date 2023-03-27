Два класса из школ Кировской области отправятся в «Орленок»

Вместе с учениками в лагерь поедут их классные руководители. ФОТО: правительство Кировской области

Школьники из Кировской области выиграли путевки во всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае. Как рассказали в правительстве Кировской области, ребята отправятся на смену уже в следующем месяце.

Такую возможность дети получили благодаря победе в проекте «Содружество орлят России». В рамках конкурса ребята приняли участие в телемосте и выполнили творческое задание.

В «орленок» поедут сразу два класса из Кировской области: из Кикнурской средней школы и школы № 51 города Кирова. Отметим, что участие в проекте принимали ученики четвертых классов.

Вместе со школьниками в «Орленок» поедут и их классные руководители. Вместе они проведут под Туапсе две недели, в течение которых их ждут различные занятия и практики, направленные на развитие социальных и творческих навыков.