В Кировской области нет задолженностей по зарплате

Общая задолженность перед рабочими по России составляет 770,6 миллионов рублей. ФОТО: киров.рф

В Кировской области нет задолженностей по зарплатам. Об этом сообщили в пресс-службе города с ссылкой на данные Росстата.

По статистике на 1 марта 2023 года наш регион является единственным в России, в котором нет задержек по оплате труда. Данные предоставлены без учета организаций малого предпринимательства.

При этом общая задолженность перед рабочими по России составляет 770,6 миллионов рублей.

Для сравнения, просроченная задолженность по регионам ПФО:

- Республика Марий Эл - 2,0 миллионов рублей;

- Удмуртская Республика - 1,8 миллионов рублей;

- Чувашская Республика - 0,5 миллионов рублей;

- Пермский край - 1,6 миллионов рублей;

- Кировская область - 0,0 миллионов рублей;

- Нижегородская область - 0,4 миллионов рублей;

- Оренбургская область - 7,6 миллионов рублей;

- Пензенская область - 5,5 миллионов рублей;

- Саратовская область - 13,2 миллионов рублей.