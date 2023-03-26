Уроженец Кировской области завоевал серебро на чемпионате России по лыжным гонкам

Помимо этой серебряной медали, олимпийский чемпион из Кировской области сумел завоевать бронзу на дистанции 15 километров свободным стилем с раздельного старта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тюмени завершился Чемпионат страны по лыжным гонкам. Традиционно, закрывали соревнования мужчины 50-километровой дистанцией. Спортсменам предстояло преодолеть лыжный марафон классическим стилем.

Обычно большую часть дистанции спортсмены преодолевают общей группой, «разбираясь» на последних десяти километрах. Но в этой гонке было все по-другому: с самого старта вперед рванул Сергей Устюгов. Выдержать его темп не получилось ни у кого. Преследовать бросились его всего трое: Алексей Червоткин, Александр Большунов и Илья Семиков. Но и такая группа просуществовала недолго: стачала «отвалился» Семиков, а потом и Большунов, выступавший на чемпионате после болезни, стал отставать.

Задолго до финиша с распределением медалей все стало понятно. В итоге с большим отрывом победил Сергей Устюгов. Уроженец Кировской области, выступающий сейчас за Москву, Алексей Червоткин отстал на 1 минуту и 21 секунду. Большунов уступил чемпиону 2 минуты и 42 секунды.

«В начале пытался сопротивляться, но Серега (Устюгов) сегодня, конечно, задал серьезный темп, ошибкой было его отпускать. Хотя я ехал и размышлял по ходу гонки: если бы я его не отпустил, интересно, наелся бы я сам? Может, меня бы и Санек (Большунов) съел. Не знаю, как бы было лучше: делать свою гонку или терпеть за чьей-то спиной, но потом может все рухнуть», – сказал Алексей Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что помимо этой серебряной медали, олимпийский чемпион из Кировской области сумел завоевать бронзу на дистанции 15 километров свободным стилем с раздельного старта.