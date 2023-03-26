150 туристов из Самары прибыли в Киров

Туристы посетили историческую часть города и значимые места. ФОТО: Правительства Кировской области

150 человек посетили Киров в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье». Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Гостей встречал министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик и «Хлыновские бояре». Для приехавших организовали экскурсию по исторической части города, набережной Грина, Александровскому саду, улице Спасской и другим местам.

- Сегодня мы впервые принимаем прямой туристический поезд из Самары. И, конечно, самый важный результат для нас - это высокая оценка прибывших, - отметил Сергей Сулик.

В завершении дня гости поучаствовали в штурме крепости в Порошино. Вятский воевода научил туристов стрельбе из лука, катанию на лошадях и метанию копей.

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