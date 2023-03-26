В Кирове в ДТП на улице Урицкого пострадал человек

Пострадавшую пассажирку доставили в больницу. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области
25 марта в 18.20 в Кирове произошло ДТП, сообщается о пострадавшем. Подробностями аварии поделились в Госавтоинспекции Кировской области.
На улице Урицкого, 6 столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП «Шевроле Нива» перевернулся. Пассажирка внедорожника получила травмы. Сейчас она находится в больнице.
По факту произошедшего проводят проверку. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все подробности ДТП.
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