В Кирове в ДТП на улице Урицкого пострадал человек

Пострадавшую пассажирку доставили в больницу. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

25 марта в 18.20 в Кирове произошло ДТП, сообщается о пострадавшем. Подробностями аварии поделились в Госавтоинспекции Кировской области.

На улице Урицкого, 6 столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП «Шевроле Нива» перевернулся. Пассажирка внедорожника получила травмы. Сейчас она находится в больнице.

По факту произошедшего проводят проверку. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все подробности ДТП.

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